В Украине начался «военный марафон» — глава Пентагона
Сейчас начался военный марафон на территории Украины, поэтому сегодня мы рассматриваем ее наиболее необходимые потребности. Будем нацеливаться на долгосрочную перспективу и долгосрочный мир для жизни с таким соседом.
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- • Дата публикации материала: 15 июня 2023 в 12:02;
Корреспондент Ллойд Остин, министр обороны США в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сейчас начался военный марафон на территории Украины, поэтому сегодня мы рассматриваем ее наиболее необходимые потребности. Будем нацеливаться на долгосрочную перспективу…".