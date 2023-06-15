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В Украине начался «военный марафон» — глава Пентагона

Мир 12:02   15.06.2023
Ллойд Остин
министр обороны США
В Украине начался «военный марафон» — глава Пентагона

Сейчас начался военный марафон на территории Украины, поэтому сегодня мы рассматриваем ее наиболее необходимые потребности. Будем нацеливаться на долгосрочную перспективу и долгосрочный мир для жизни с таким соседом.

Автор: Ллойд Остин, министр обороны США
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  • Категории: Мир, Политика, Сказано, Украина; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 15 июня 2023 в 12:02;

    • Корреспондент Ллойд Остин, министр обороны США в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сейчас начался военный марафон на территории Украины, поэтому сегодня мы рассматриваем ее наиболее необходимые потребности. Будем нацеливаться на долгосрочную перспективу…".