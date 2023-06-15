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В Україні розпочався “військовий марафон” – очільник Пентагону

Політика 12:02   15.06.2023
Ллойд Остін
міністр оборони США
В Україні розпочався “військовий марафон” – очільник Пентагону

Наразі розпочався військовий марафон на території України, тому сьогодні ми розглядаємо її найбільш необхідні потреби. Націлюватимемося на довгострокову перспективу та довгостроковий мир для життя з таким сусідом.

Автор: Ллойд Остін, міністр оборони США
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  • Категорії: Політика, Світ, Сказано, Україна; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 15 Червня 2023 в 12:02;

    • Кореспондент Ллойд Остін, міністр оборони США у цій статті розкриває тему новин про те, що "Наразі розпочався військовий марафон на території України, тому сьогодні ми розглядаємо її найбільш необхідні потреби. Націлюватимемося на довгострокову перспективу та…".