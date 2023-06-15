В Україні розпочався “військовий марафон” – очільник Пентагону
Наразі розпочався військовий марафон на території України, тому сьогодні ми розглядаємо її найбільш необхідні потреби. Націлюватимемося на довгострокову перспективу та довгостроковий мир для життя з таким сусідом.
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Ви читали новину: «В Україні розпочався “військовий марафон” – очільник Пентагону»; з категорії Політика на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
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- • Дата публікації матеріалу: 15 Червня 2023 в 12:02;
Кореспондент Ллойд Остін, міністр оборони США у цій статті розкриває тему новин про те, що "Наразі розпочався військовий марафон на території України, тому сьогодні ми розглядаємо її найбільш необхідні потреби. Націлюватимемося на довгострокову перспективу та…".