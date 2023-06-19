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«У России есть такая опция как ЗАЭС» — Подоляк напомнил об угрозе

Политика 11:19   19.06.2023
Михаил Подоляк
советник главы Офиса Президента Украины
«У России есть такая опция как ЗАЭС» — Подоляк напомнил об угрозе

У России, безусловно, такая опция, как ЗАЭС, и мы должны об этом постоянно говорить. Потому что экологическая катастрофа после подрыва Каховской ГЭС – это ничто по сравнению с экологической катастрофой панъевропейского уровня при попытке России взорвать ЗАЭС.

Автор: Михаил Подоляк, советник главы Офиса Президента Украины
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  • Категории: Политика, Происшествия, Сказано, Украина; Теги: , ;

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    • • Дата публикации материала: 19 июня 2023 в 11:19;

    • Корреспондент Михаил Подоляк, советник главы Офиса Президента Украины в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "У России, безусловно, такая опция, как ЗАЭС, и мы должны об этом постоянно говорить. Потому что экологическая катастрофа после подрыва…".