“У Росії є така опція як ЗАЕС” – Подоляк нагадав про загрозу

Росія, безумовно, має таку опцію, як ЗАЕС, і ми повинні про це постійно говорити. Тому що екологічна катастрофа після підриву Каховської ГЕС – це ніщо в порівнянні з екологічною катастрофою пан’європейського рівня при спробі Росії підірвати ЗАЕС.