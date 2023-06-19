“У Росії є така опція як ЗАЕС” – Подоляк нагадав про загрозу
Росія, безумовно, має таку опцію, як ЗАЕС, і ми повинні про це постійно говорити. Тому що екологічна катастрофа після підриву Каховської ГЕС – це ніщо в порівнянні з екологічною катастрофою пан’європейського рівня при спробі Росії підірвати ЗАЕС.
Новини за темою:
Ви читали новину: «“У Росії є така опція як ЗАЕС” – Подоляк нагадав про загрозу»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 19 Червня 2023 в 11:19;
Кореспондент Михайло Подоляк, радник глави Офісу Президента України у цій статті розкриває тему новин про те, що "Росія, безумовно, має таку опцію, як ЗАЕС, і ми повинні про це постійно говорити. Тому що екологічна катастрофа після підриву…".