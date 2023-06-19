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“У Росії є така опція як ЗАЕС” – Подоляк нагадав про загрозу

Події 11:19   19.06.2023
Михайло Подоляк
радник глави Офісу Президента України
“У Росії є така опція як ЗАЕС” – Подоляк нагадав про загрозу

Росія, безумовно, має таку опцію, як ЗАЕС, і ми повинні про це постійно говорити. Тому що екологічна катастрофа після підриву Каховської ГЕС – це ніщо в порівнянні з екологічною катастрофою пан’європейського рівня при спробі Росії підірвати ЗАЕС.

Автор: Михайло Подоляк, радник глави Офісу Президента України
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  • Категорії: Події, Політика, Сказано, Україна; Теги: , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 19 Червня 2023 в 11:19;

    • Кореспондент Михайло Подоляк, радник глави Офісу Президента України у цій статті розкриває тему новин про те, що "Росія, безумовно, має таку опцію, як ЗАЕС, і ми повинні про це постійно говорити. Тому що екологічна катастрофа після підриву…".