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У нас нет утраченных позиций. Только освобожденные — Зеленский

Политика 11:23   20.06.2023
Владимир Зеленский
Президент Украины
У нас нет утраченных позиций. Только освобожденные — Зеленский Фото: пресс-служба ОП

У нас нет утраченных позиций. Только освобожденные. У них – только потери… Сине-желтые цвета будут на всем нашем Юге и на всем нашем Востоке. И нет таких фортификаций или резервов у государства-зла, которые остановят Украину. Ибо мы – на своей земле.

Автор: Владимир Зеленский, Президент Украины
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  • Категории: Политика, Происшествия, Сказано, Украина; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 20 июня 2023 в 11:23;

    • Корреспондент Владимир Зеленский, Президент Украины в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "У нас нет утраченных позиций. Только освобожденные. У них – только потери… Сине-желтые цвета будут на всем нашем Юге и…".