У нас нет утраченных позиций. Только освобожденные — Зеленский

У нас нет утраченных позиций. Только освобожденные. У них – только потери… Сине-желтые цвета будут на всем нашем Юге и на всем нашем Востоке. И нет таких фортификаций или резервов у государства-зла, которые остановят Украину. Ибо мы – на своей земле.