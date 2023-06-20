У нас нет утраченных позиций. Только освобожденные — Зеленский
Фото: пресс-служба ОП
У нас нет утраченных позиций. Только освобожденные. У них – только потери… Сине-желтые цвета будут на всем нашем Юге и на всем нашем Востоке. И нет таких фортификаций или резервов у государства-зла, которые остановят Украину. Ибо мы – на своей земле.
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- • Дата публикации материала: 20 июня 2023 в 11:23;
Корреспондент Владимир Зеленский, Президент Украины в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "У нас нет утраченных позиций. Только освобожденные. У них – только потери… Сине-желтые цвета будут на всем нашем Юге и…".