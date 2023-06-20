У нас – немає втрачених позицій. Тільки звільнені – Зеленський

У нас – немає втрачених позицій. Тільки звільнені. У них – тільки втрати. Синьо-жовті кольори будуть на всьому нашому Півдні та на всьому нашому Сході. І немає таких фортифікацій чи резервів у держави-зла, які зупинять Україну. Бо ми – на своїй землі.