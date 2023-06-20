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У нас – немає втрачених позицій. Тільки звільнені – Зеленський

Події 11:23   20.06.2023
Володимир Зеленський
Президент України
У нас – немає втрачених позицій. Тільки звільнені – Зеленський

У нас – немає втрачених позицій. Тільки звільнені. У них – тільки втрати. Синьо-жовті кольори будуть на всьому нашому Півдні та на всьому нашому Сході. І немає таких фортифікацій чи резервів у держави-зла, які зупинять Україну. Бо ми – на своїй землі.

Автор: Володимир Зеленський, Президент України
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  • Категорії: Події, Політика, Сказано, Україна; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 20 Червня 2023 в 11:23;

    • Кореспондент Володимир Зеленський, Президент України у цій статті розкриває тему новин про те, що "У нас – немає втрачених позицій. Тільки звільнені. У них – тільки втрати. Синьо-жовті кольори будуть на всьому нашому Півдні…".