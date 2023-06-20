В НАТО вступает не армия, а страна — Луценко
По общему заключению ВСУ готовы к интеграции в НАТО. Может, даже лучше других членов этого оборонного блока. Но в НАТО вступает не армия, а страна. И блок требует достижения не только военных, но и политических стандартов. И для этого нужна не только Победа ВСУ, в этом мы уверены, но еще нужно и выполнение властями домашнего задания.
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- • Дата публикации материала: 20 июня 2023 в 11:57;
Корреспондент Юрий Луценко, экс-генпрокурор Украины в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По общему заключению ВСУ готовы к интеграции в НАТО. Может, даже лучше других членов этого оборонного блока. Но в НАТО…".