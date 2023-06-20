У НАТО вступає не армія, а країна – Луценко
За загальним висновком ЗСУ готові до інтеграції в НАТО. Може навіть краще інших членів цього оборонного блоку. Але в НАТО вступає не армія, а країна. І блок вимагає досягнення не тільки військових, але й політичних стандартів. І для цього треба не тільки Перемога ЗСУ, за це ми впевнені, але ще треба і виконання владою домашнього завдання.
Новини за темою:
Ви читали новину: «У НАТО вступає не армія, а країна – Луценко»; з категорії Політика на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 20 Червня 2023 в 11:57;
Кореспондент Юрій Луценко, ексгенпрокурор України у цій статті розкриває тему новин про те, що "За загальним висновком ЗСУ готові до інтеграції в НАТО. Може навіть краще інших членів цього оборонного блоку. Але в НАТО…".