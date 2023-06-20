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У НАТО вступає не армія, а країна – Луценко

Політика 11:57   20.06.2023
Юрій Луценко
ексгенпрокурор України
У НАТО вступає не армія, а країна – Луценко

За загальним висновком ЗСУ готові до інтеграції в НАТО. Може навіть краще інших членів цього оборонного блоку. Але в НАТО вступає не армія, а країна. І блок вимагає досягнення не тільки військових, але й політичних стандартів. І для цього треба не тільки Перемога ЗСУ, за це ми впевнені, але ще треба і виконання владою домашнього завдання.

Автор: Юрій Луценко, ексгенпрокурор України
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  • Категорії: Політика, Світ, Сказано, Україна; Теги: , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 20 Червня 2023 в 11:57;

    • Кореспондент Юрій Луценко, ексгенпрокурор України у цій статті розкриває тему новин про те, що "За загальним висновком ЗСУ готові до інтеграції в НАТО. Може навіть краще інших членів цього оборонного блоку. Але в НАТО…".