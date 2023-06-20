У НАТО вступає не армія, а країна – Луценко

За загальним висновком ЗСУ готові до інтеграції в НАТО. Може навіть краще інших членів цього оборонного блоку. Але в НАТО вступає не армія, а країна. І блок вимагає досягнення не тільки військових, але й політичних стандартів. І для цього треба не тільки Перемога ЗСУ, за це ми впевнені, але ще треба і виконання владою домашнього завдання.