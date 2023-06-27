Россияне хотят перемен, но прикладывать усилия боятся — Денисенко

Люди (в РФ — Ред.) хотят перемен. Это как было в СССР: в общем, мы все вместе – за, но в одиночку – против. Если бы завтра Путин вдруг исчез, они были бы счастливы. Но парадоксально – прикладывать усилия к этому россияне не хотят. Они слишком испуганы.