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Россияне хотят перемен, но прикладывать усилия боятся — Денисенко

Мир 11:27   27.06.2023
Вадим Денисенко
директор Института будущего
Россияне хотят перемен, но прикладывать усилия боятся — Денисенко

Люди (в РФ — Ред.) хотят перемен. Это как было в СССР: в общем, мы все вместе – за, но в одиночку – против. Если бы завтра Путин вдруг исчез, они были бы счастливы. Но парадоксально – прикладывать усилия к этому россияне не хотят. Они слишком испуганы.

Автор: Вадим Денисенко, директор Института будущего
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  • Категории: Мир, Общество, Политика, Сказано; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 27 июня 2023 в 11:27;

    • Корреспондент Вадим Денисенко, директор Института будущего в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Люди (в РФ — Ред.) хотят перемен. Это как было в СССР: в общем, мы все вместе – за, но…".