Россияне хотят перемен, но прикладывать усилия боятся — Денисенко
Люди (в РФ — Ред.) хотят перемен. Это как было в СССР: в общем, мы все вместе – за, но в одиночку – против. Если бы завтра Путин вдруг исчез, они были бы счастливы. Но парадоксально – прикладывать усилия к этому россияне не хотят. Они слишком испуганы.
Новости по теме:
Вы читали новость: «Россияне хотят перемен, но прикладывать усилия боятся — Денисенко»; из категории Мир на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 27 июня 2023 в 11:27;
Корреспондент Вадим Денисенко, директор Института будущего в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Люди (в РФ — Ред.) хотят перемен. Это как было в СССР: в общем, мы все вместе – за, но…".