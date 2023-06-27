Росіяни хочуть змін, але докладати зусиль бояться – Денисенко
Люди (в РФ – Ред.) хочуть змін. Це як було в СРСР: загалом ми всі разом – за, але поодинці – проти. Якби завтра Путін кудись раптом зник, вони були б щасливі. Але парадоксально – докладатися до цього росіяни не бажають. Вони занадто перелякані.
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Ви читали новину: «Росіяни хочуть змін, але докладати зусиль бояться – Денисенко»; з категорії Політика на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
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- • Дата публікації матеріалу: 27 Червня 2023 в 11:27;
Кореспондент Вадим Денисенко, директор Інституту майбутнього у цій статті розкриває тему новин про те, що "Люди (в РФ – Ред.) хочуть змін. Це як було в СРСР: загалом ми всі разом – за, але поодинці…".