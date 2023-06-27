Росіяни хочуть змін, але докладати зусиль бояться – Денисенко

Люди (в РФ – Ред.) хочуть змін. Це як було в СРСР: загалом ми всі разом – за, але поодинці – проти. Якби завтра Путін кудись раптом зник, вони були б щасливі. Але парадоксально – докладатися до цього росіяни не бажають. Вони занадто перелякані.