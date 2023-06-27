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Росіяни хочуть змін, але докладати зусиль бояться – Денисенко

Політика 11:27   27.06.2023
Вадим Денисенко
директор Інституту майбутнього
Росіяни хочуть змін, але докладати зусиль бояться – Денисенко

Люди (в РФ – Ред.) хочуть змін. Це як було в СРСР: загалом ми всі разом – за, але поодинці – проти. Якби завтра Путін кудись раптом зник, вони були б щасливі. Але парадоксально – докладатися до цього росіяни не бажають. Вони занадто перелякані.

Автор: Вадим Денисенко, директор Інституту майбутнього
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  • Категорії: Політика, Світ, Сказано, Суспільство; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 27 Червня 2023 в 11:27;

    • Кореспондент Вадим Денисенко, директор Інституту майбутнього у цій статті розкриває тему новин про те, що "Люди (в РФ – Ред.) хочуть змін. Це як було в СРСР: загалом ми всі разом – за, але поодинці…".