ВСУ приближаются к главной линии обороны противника на юге — Машовец
Думаю, завтра-послезавтра передовые подразделения ВСУ выйдут к первым позициям главной линии обороны противника в Южной операционной зоне, по крайней мере, на одном участке… А в течение недели — еще на двух участках.
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- • Дата публикации материала: 3 июля 2023 в 11:24;
Корреспондент Константин Машовец, военный обозреватель в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Думаю, завтра-послезавтра передовые подразделения ВСУ выйдут к первым позициям главной линии обороны противника в Южной операционной зоне, по крайней мере,…".