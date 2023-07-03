ЗСУ наближаються до головної лінії оборони противника на півдні – Машовець
Думаю, завтра-післязавтра передові підрозділи ЗСУ вийдуть до перших позицій головної лінії оборони противника в Південній операційній зоні принаймні на одній ділянці… А протягом тижня ще на двох ділянках.
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- • Дата публікації матеріалу: 3 Липня 2023 в 11:24;
Кореспондент Костянтин Машовець, військовий оглядач у цій статті розкриває тему новин про те, що "Думаю, завтра-післязавтра передові підрозділи ЗСУ вийдуть до перших позицій головної лінії оборони противника в Південній операційній зоні принаймні на одній…".