За Черноморский флот РФ нужно только молиться. За упокой — Березовец

В Севастополе отменили военно-морской парад. Снова. Второй год подряд. Вместо парада кораблей День ВМФ в Севастополе начали с Благодарственного молебна во славу Черноморского флота во Владимирском соборе. Да, за ЧФ нужно только молиться. За упокой.