За Черноморский флот РФ нужно только молиться. За упокой — Березовец
Фото: telegram Тараса Березовца
В Севастополе отменили военно-морской парад. Снова. Второй год подряд. Вместо парада кораблей День ВМФ в Севастополе начали с Благодарственного молебна во славу Черноморского флота во Владимирском соборе. Да, за ЧФ нужно только молиться. За упокой.
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- • Дата публикации материала: 31 июля 2023 в 11:41;
Корреспондент Тарас Березовец, пресс-офицер в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Севастополе отменили военно-морской парад. Снова. Второй год подряд. Вместо парада кораблей День ВМФ в Севастополе начали с Благодарственного молебна…".