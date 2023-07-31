За Чорноморський флот РФ треба лише молитися. За упокій – Березовець
У Севастополі скасували військово-морський парад. Знову. Другий рік поспіль. Замість параду кораблів День ВМФ у Севастополі розпочали з Подячного молебню на славу Чорноморського флоту у Володимирському соборі. Так, за ЧФ треба лише молитися. За упокій.
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- • Дата публікації матеріалу: 31 Липня 2023 в 11:41;
Кореспондент Тарас Березовець, пресофіцер у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Севастополі скасували військово-морський парад. Знову. Другий рік поспіль. Замість параду кораблів День ВМФ у Севастополі розпочали з Подячного молебню…".