Live
  • Пн 31.07.2023
    • Харків
  •   +27°С
  • USD 36.57
  • EUR 40.26
    • 🟢

За Чорноморський флот РФ треба лише молитися. За упокій – Березовець

Політика 11:41   31.07.2023
Тарас Березовець
пресофіцер
За Чорноморський флот РФ треба лише молитися. За упокій – Березовець

У Севастополі скасували військово-морський парад. Знову. Другий рік поспіль. Замість параду кораблів День ВМФ у Севастополі розпочали з Подячного молебню на славу Чорноморського флоту у Володимирському соборі. Так, за ЧФ треба лише молитися. За упокій.

Автор: Тарас Березовець, пресофіцер
Популярно
Армія РФ вдарили по двох селах на Харківщині: пошкоджено приватний будинок
Армія РФ вдарили по двох селах на Харківщині: пошкоджено приватний будинок
31.07.2023, 12:04
Ворог зранку вдарив С-300 по Харківщині. У ХОВА закликають до обережності
Ворог зранку вдарив С-300 по Харківщині. У ХОВА закликають до обережності
31.07.2023, 10:23
Машовець – про ситуацію на півдні: противник нарощує щільність оборони (мапи)
Машовець – про ситуацію на півдні: противник нарощує щільність оборони (мапи)
31.07.2023, 11:06
Синєгубов: на село скинули гранати з БПЛА, за добу 1 загибла та 4 поранених
Синєгубов: на село скинули гранати з БПЛА, за добу 1 загибла та 4 поранених
31.07.2023, 08:17
В Балаклії на бригаду «швидкої» напав п’яний чоловік: постраждав лікар
В Балаклії на бригаду «швидкої» напав п’яний чоловік: постраждав лікар
31.07.2023, 11:45
Російським блогерам заборонили писати про удар по Чонгарському мосту – ISW
Російським блогерам заборонили писати про удар по Чонгарському мосту – ISW
31.07.2023, 09:22

Новини за темою:

11:32
Трамп не розуміє, що поставлено на карту у війні РФ та України – Болтон
11:06
Машовець – про ситуацію на півдні: противник нарощує щільність оборони (мапи)
10:16
На Куп’янському напрямку у ворога щось почало “не складатись” – Машовець
09:47
ISW спрогнозував, чого досягне армія РФ на Куп’янському напрямку
09:22
Російським блогерам заборонили писати про удар по Чонгарському мосту – ISW

  • Категорії: Політика, Світ, Сказано, Україна; Теги: , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

    • Ви читали новину: «За Чорноморський флот РФ треба лише молитися. За упокій – Березовець»; з категорії Політика на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 31 Липня 2023 в 11:41;

    • Кореспондент Тарас Березовець, пресофіцер у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Севастополі скасували військово-морський парад. Знову. Другий рік поспіль. Замість параду кораблів День ВМФ у Севастополі розпочали з Подячного молебню…".