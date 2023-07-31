За Чорноморський флот РФ треба лише молитися. За упокій – Березовець

У Севастополі скасували військово-морський парад. Знову. Другий рік поспіль. Замість параду кораблів День ВМФ у Севастополі розпочали з Подячного молебню на славу Чорноморського флоту у Володимирському соборі. Так, за ЧФ треба лише молитися. За упокій.