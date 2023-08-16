Верещук считает, что война не закончится следующей весной
Мы должны быть честными. В этой войне путь к победе будет долгим и трудным. «2-3 недели», «до конца года», «следующей весной» – все это неправда. Мы должны настроиться на длительную борьбу. Граждане и власть – все должны настроиться на продолжительную и тяжелую войну. И только тогда мы победим.
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- • Дата публикации материала: 16 августа 2023 в 11:32;
Корреспондент Ирина Верещук, вице-премьер-министр Украины в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мы должны быть честными. В этой войне путь к победе будет долгим и трудным. «2-3 недели», «до конца года», «следующей…".