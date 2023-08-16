Верещук считает, что война не закончится следующей весной

Мы должны быть честными. В этой войне путь к победе будет долгим и трудным. «2-3 недели», «до конца года», «следующей весной» – все это неправда. Мы должны настроиться на длительную борьбу. Граждане и власть – все должны настроиться на продолжительную и тяжелую войну. И только тогда мы победим.