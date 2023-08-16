Live
  • Ср 16.08.2023
    • Харків
  •   +27°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.97
    • 🟢

Верещук вважає, що війна не закінчиться наступної весни

Події 11:32   16.08.2023
Ірина Верещук
віцепрем'єр-міністерка України
Верещук вважає, що війна не закінчиться наступної весни

Маємо бути чесними. У цій війні шлях до перемоги буде довгим та важким. “2-3 тижні”, “до кінця року”, “наступної весни” – все це неправда. Маємо налаштуватись на тривалу боротьбу. Громадяни та влада – всі мають налаштуватися до тривалої та важкої війни. І тільки тоді ми переможемо.

Автор: Ірина Верещук, віцепрем'єр-міністерка України
Популярно
Синєгубов – про вибухи в Харкові: “Дякуємо силам ППО”
Синєгубов – про вибухи в Харкові: “Дякуємо силам ППО”
16.08.2023, 09:21
На Харківщині шукають двох чоловіків: поліція просить про допомогу
На Харківщині шукають двох чоловіків: поліція просить про допомогу
16.08.2023, 11:48
“Куп’янськ – останній шанс”: цілі й потенціал ворога на Харківщині – оглядач
“Куп’янськ – останній шанс”: цілі й потенціал ворога на Харківщині – оглядач
15.08.2023, 12:41
З «гарячої» Куп’янщини за тиждень вивезли понад 400 людей – Синєгубов (фото)
З «гарячої» Куп’янщини за тиждень вивезли понад 400 людей – Синєгубов (фото)
16.08.2023, 11:25
“Не можна описати”: Сирський показав, як воює піхота під Куп’янськом (відео)
“Не можна описати”: Сирський показав, як воює піхота під Куп’янськом (відео)
16.08.2023, 11:17
У ГУР повідомили про ситуацію на Куп’янському напрямку
У ГУР повідомили про ситуацію на Куп’янському напрямку
16.08.2023, 10:38

Новини за темою:

11:41
“На телемарафоні казали інше” – Бутусов про визнання владою: війна надовго
11:32
Верещук вважає, що війна не закінчиться наступної весни
11:17
“Не можна описати”: Сирський показав, як воює піхота під Куп’янськом (відео)
10:38
У ГУР повідомили про ситуацію на Куп’янському напрямку
07:39
Атака “Шахедів”, авіаудари та обстріли Харківщини: зведення Генштабу ЗСУ

  • Категорії: Події, Політика, Сказано, Україна; Теги: , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Верещук вважає, що війна не закінчиться наступної весни»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 16 Серпня 2023 в 11:32;

    • Кореспондент Ірина Верещук, віцепрем'єр-міністерка України у цій статті розкриває тему новин про те, що "Маємо бути чесними. У цій війні шлях до перемоги буде довгим та важким. “2-3 тижні”, “до кінця року”, “наступної весни”…".