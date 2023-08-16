Верещук вважає, що війна не закінчиться наступної весни
Маємо бути чесними. У цій війні шлях до перемоги буде довгим та важким. “2-3 тижні”, “до кінця року”, “наступної весни” – все це неправда. Маємо налаштуватись на тривалу боротьбу. Громадяни та влада – всі мають налаштуватися до тривалої та важкої війни. І тільки тоді ми переможемо.
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- • Дата публікації матеріалу: 16 Серпня 2023 в 11:32;
Кореспондент Ірина Верещук, віцепрем'єр-міністерка України у цій статті розкриває тему новин про те, що "Маємо бути чесними. У цій війні шлях до перемоги буде довгим та важким. “2-3 тижні”, “до кінця року”, “наступної весни”…".