Не палите остатки ресурсов на то, что не помогает уничтожать врага — волонтер
Не усталость. Изможденность… Это состояние всех, кто находится в войне… Кто больше, кто меньше, но все уже там. Самая большая проблема в том, что нет сейчас лишних ресурсов. Ни у тех, кто помогает деньгами ни у волонтеров, ни тем более у тех, кто не вылезает из окопов. Нет. Не палите, пожалуйста, остатки своих ресурсов на то, что не помогает уничтожать врага.
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- • Дата публикации материала: 17 августа 2023 в 11:23;
Корреспондент Роман Доник, волонтер в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Не усталость. Изможденность… Это состояние всех, кто находится в войне… Кто больше, кто меньше, но все уже там. Самая большая проблема…".