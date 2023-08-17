Не палите остатки ресурсов на то, что не помогает уничтожать врага — волонтер

Не усталость. Изможденность… Это состояние всех, кто находится в войне… Кто больше, кто меньше, но все уже там. Самая большая проблема в том, что нет сейчас лишних ресурсов. Ни у тех, кто помогает деньгами ни у волонтеров, ни тем более у тех, кто не вылезает из окопов. Нет. Не палите, пожалуйста, остатки своих ресурсов на то, что не помогает уничтожать врага.