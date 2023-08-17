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Не паліть залишки ресурсів на те, що не допомагає знищувати ворога – волонтер

Події 11:23   17.08.2023
Роман Донік
волонтер
Не паліть залишки ресурсів на те, що не допомагає знищувати ворога – волонтер

Не втома. Виснаженість… Це стан всіх, хто у війні… Хто більше, хто менше, але всі вже там. Сама велика проблема в тому, що нема зараз зайвих ресурсів. Ні у тих хто допомагає грошима, ні у волонтерів, ні тим більше у тих хто не вилазить з окопів. Нема. Не паліть, будь ласка, залишки своїх ресурсів на те, що не допомагає нищити ворога.

Автор: Роман Донік, волонтер
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  • Категорії: Події, Сказано, Суспільство; Теги: , ;

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    • Кореспондент Роман Донік, волонтер у цій статті розкриває тему новин про те, що "Не втома. Виснаженість… Це стан всіх, хто у війні… Хто більше, хто менше, але всі вже там. Сама велика проблема в…".