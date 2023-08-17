Не паліть залишки ресурсів на те, що не допомагає знищувати ворога – волонтер
Не втома. Виснаженість… Це стан всіх, хто у війні… Хто більше, хто менше, але всі вже там. Сама велика проблема в тому, що нема зараз зайвих ресурсів. Ні у тих хто допомагає грошима, ні у волонтерів, ні тим більше у тих хто не вилазить з окопів. Нема. Не паліть, будь ласка, залишки своїх ресурсів на те, що не допомагає нищити ворога.
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- • Дата публікації матеріалу: 17 Серпня 2023 в 11:23;
Кореспондент Роман Донік, волонтер у цій статті розкриває тему новин про те, що "Не втома. Виснаженість… Це стан всіх, хто у війні… Хто більше, хто менше, але всі вже там. Сама велика проблема в…".