Зачем на Луну летать, когда можно разнести Бамут — Казанский об идеологии РФ
Те же самые Z-патриоты, которые видят, что их страна при Путине одичала и разучилась делать самолеты и покорять Луну, при этом поддерживают Путина и развязанную им идиотскую мясорубку… Зачем на какую-то Луну летать, когда можно разнести Бахмут, да? Ведь именно в этом сейчас состоит российская национальная идея.
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- • Дата публикации материала: 21 августа 2023 в 11:18;
Корреспондент Денис Казанский, журналист, блоггер в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Те же самые Z-патриоты, которые видят, что их страна при Путине одичала и разучилась делать самолеты и покорять Луну, при…".