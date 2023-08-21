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Зачем на Луну летать, когда можно разнести Бамут — Казанский об идеологии РФ

Мир 11:18   21.08.2023
Денис Казанский
журналист
Зачем на Луну летать, когда можно разнести Бамут — Казанский об идеологии РФ

Те же самые Z-патриоты, которые видят, что их страна при Путине одичала и разучилась делать самолеты и покорять Луну, при этом поддерживают Путина и развязанную им идиотскую мясорубку… Зачем на какую-то Луну летать, когда можно разнести Бахмут, да? Ведь именно в этом сейчас состоит российская национальная идея.

Автор: Денис Казанский, журналист, блоггер
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  • Категории: Мир, Политика, Происшествия, Сказано, Украина; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 21 августа 2023 в 11:18;

    • Корреспондент Денис Казанский, журналист, блоггер в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Те же самые Z-патриоты, которые видят, что их страна при Путине одичала и разучилась делать самолеты и покорять Луну, при…".