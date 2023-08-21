Зачем на Луну летать, когда можно разнести Бамут — Казанский об идеологии РФ

Те же самые Z-патриоты, которые видят, что их страна при Путине одичала и разучилась делать самолеты и покорять Луну, при этом поддерживают Путина и развязанную им идиотскую мясорубку… Зачем на какую-то Луну летать, когда можно разнести Бахмут, да? Ведь именно в этом сейчас состоит российская национальная идея.