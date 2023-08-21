Навіщо на Місяць літати, коли можна рознести Бамут – Казанський про РФ

Ті самі Z-патріоти, які бачать, що їхня країна за Путіна здичавіла та розучилася робити літаки й підкорювати Місяць, при цьому підтримують Путіна та розв’язану ним ідіотську м’ясорубку… Навіщо на якийсь Місяць літати, коли можна рознести Бахмут, так? Адже саме в цьому зараз полягає російська національна ідея.