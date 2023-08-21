Навіщо на Місяць літати, коли можна рознести Бамут – Казанський про РФ
Ті самі Z-патріоти, які бачать, що їхня країна за Путіна здичавіла та розучилася робити літаки й підкорювати Місяць, при цьому підтримують Путіна та розв’язану ним ідіотську м’ясорубку… Навіщо на якийсь Місяць літати, коли можна рознести Бахмут, так? Адже саме в цьому зараз полягає російська національна ідея.
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- • Дата публікації матеріалу: 21 Серпня 2023 в 11:18;
Кореспондент Денис Казанський, журналіст, блогер у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ті самі Z-патріоти, які бачать, що їхня країна за Путіна здичавіла та розучилася робити літаки й підкорювати Місяць, при цьому…".