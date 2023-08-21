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Навіщо на Місяць літати, коли можна рознести Бамут – Казанський про РФ

Події 11:18   21.08.2023
Денис Казанський
журналіст
Навіщо на Місяць літати, коли можна рознести Бамут – Казанський про РФ

Ті самі Z-патріоти, які бачать, що їхня країна за Путіна здичавіла та розучилася робити літаки й підкорювати Місяць, при цьому підтримують Путіна та розв’язану ним ідіотську м’ясорубку… Навіщо на якийсь Місяць літати, коли можна рознести Бахмут, так? Адже саме в цьому зараз полягає російська національна ідея.

Автор: Денис Казанський, журналіст, блогер
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  • Категорії: Події, Політика, Світ, Сказано, Україна; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 21 Серпня 2023 в 11:18;

    • Кореспондент Денис Казанський, журналіст, блогер у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ті самі Z-патріоти, які бачать, що їхня країна за Путіна здичавіла та розучилася робити літаки й підкорювати Місяць, при цьому…".