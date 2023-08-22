F-16 может изменить все — Игнат о поставке самолетов Украине

F-16 является тем оружием, которое может изменить все. Потому что мы сегодня видим огромную авиационную активность на наших радарах, и это не позволяет нашим наземным войскам эффективно проводить наступательные действия, освобождать наши территории… Самолеты это круто, но надо, чтобы партнеры поставляли все то, что у них под крыльями.