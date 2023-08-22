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F-16 может изменить все — Игнат о поставке самолетов Украине

Мир 11:12   22.08.2023
Юрий Игнат
спикер Воздушных сил ВСУ
F-16 может изменить все — Игнат о поставке самолетов Украине

F-16 является тем оружием, которое может изменить все. Потому что мы сегодня видим огромную авиационную активность на наших радарах, и это не позволяет нашим наземным войскам эффективно проводить наступательные действия, освобождать наши территории… Самолеты это круто, но надо, чтобы партнеры поставляли все то, что у них под крыльями.

Автор: Юрий Игнат, спикер Воздушных сил ВСУ
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  • Категории: Мир, Происшествия, Сказано, Украина; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 22 августа 2023 в 11:12;

    • Корреспондент Юрий Игнат, спикер Воздушных сил ВСУ в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "F-16 является тем оружием, которое может изменить все. Потому что мы сегодня видим огромную авиационную активность на наших радарах, и…".