F-16 може змінити все – Ігнат про постачання літаків Україні

F-16 є тією зброєю, яка може змінити все. Тому що ми сьогодні бачимо величезну авіаційну активність на наших радарах, і це не дозволяє нашим наземним військам ефективно проводити наступальні дії, звільняти наші території… Літаки це круто, але треба, щоби партнери постачали все те, що в них під крилами.