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F-16 може змінити все – Ігнат про постачання літаків Україні

Події 11:12   22.08.2023
Юрій Ігнат
спікер Повітряних сил ЗСУ
F-16 може змінити все – Ігнат про постачання літаків Україні

F-16 є тією зброєю, яка може змінити все. Тому що ми сьогодні бачимо величезну авіаційну активність на наших радарах, і це не дозволяє нашим наземним військам ефективно проводити наступальні дії, звільняти наші території… Літаки це круто, але треба, щоби партнери постачали все те, що в них під крилами.

Автор: Юрій Ігнат, спікер Повітряних сил ЗСУ
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  • Категорії: Події, Світ, Сказано, Україна; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 22 Серпня 2023 в 11:12;

    • Кореспондент Юрій Ігнат, спікер Повітряних сил ЗСУ у цій статті розкриває тему новин про те, що "F-16 є тією зброєю, яка може змінити все. Тому що ми сьогодні бачимо величезну авіаційну активність на наших радарах, і…".