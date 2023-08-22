F-16 може змінити все – Ігнат про постачання літаків Україні
F-16 є тією зброєю, яка може змінити все. Тому що ми сьогодні бачимо величезну авіаційну активність на наших радарах, і це не дозволяє нашим наземним військам ефективно проводити наступальні дії, звільняти наші території… Літаки це круто, але треба, щоби партнери постачали все те, що в них під крилами.
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- • Дата публікації матеріалу: 22 Серпня 2023 в 11:12;
Кореспондент Юрій Ігнат, спікер Повітряних сил ЗСУ у цій статті розкриває тему новин про те, що "F-16 є тією зброєю, яка може змінити все. Тому що ми сьогодні бачимо величезну авіаційну активність на наших радарах, і…".