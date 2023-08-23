Даже зулусам и мамбилу Путин ничего предложить не может — Невзоров

Даже зулусам и мамбилу путин ничего соблазнительного предложить не может. Только свое «мудрое руководство», свою гниющую в Украине армию и дохлую «Луну-25». Да еще и персональную трусость, приклеившую путинский зад к стенке московского бункера. Его страх «приехать лично» (на саммит БРИКС — Ред.) — суперсигнал о том, что Запад как определял правила игры в мире, так и определяет.