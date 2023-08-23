Live
  • Ср 23.08.2023
    • Харьков
  •   +26°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.81
    • 🟢

Даже зулусам и мамбилу Путин ничего предложить не может — Невзоров

Мир 11:51   23.08.2023
Александр Невзоров
российский журналист
Даже зулусам и мамбилу Путин ничего предложить не может — Невзоров

Даже зулусам и мамбилу путин ничего соблазнительного предложить не может. Только свое «мудрое руководство», свою гниющую в Украине армию и дохлую «Луну-25». Да еще и персональную трусость, приклеившую путинский зад к стенке московского бункера. Его страх «приехать лично» (на саммит БРИКС — Ред.) — суперсигнал о том, что Запад как определял правила игры в мире, так и определяет.

Автор: Александр Невзоров, российский журналист
Популярно
«Враг коварный» — Терехов о беспрецедентных мерах безопасности в Харькове
«Враг коварный» — Терехов о беспрецедентных мерах безопасности в Харькове
23.08.2023, 09:14
По Харьковщине ударили С-300 и «Ураганом» — Синегубов о сутках в регионе
По Харьковщине ударили С-300 и «Ураганом» — Синегубов о сутках в регионе
23.08.2023, 08:34
Синегубов хочет назначить замом директора стоматполиклиники — источник
Синегубов хочет назначить замом директора стоматполиклиники — источник
22.08.2023, 09:38
В окрестностях Чугуева сегодня вечером и ночью может быть шумно
В окрестностях Чугуева сегодня вечером и ночью может быть шумно
22.08.2023, 18:30
Вторая линия обороны РФ на юге может быть слабее той, которую прошли ВСУ — ISW
Вторая линия обороны РФ на юге может быть слабее той, которую прошли ВСУ — ISW
23.08.2023, 08:15
Жителей Балаклейщины предупреждают о взрывах
Жителей Балаклейщины предупреждают о взрывах
23.08.2023, 12:50

Новости по теме:

11:28
Путин блефует — Болтон о ядерных угрозах РФ
12:43
«Примитивный свист» — Невзоров о версиях росСМИ про взрыв в Подмосковье
11:29
Путина забьют ногами по всему миру — Чалый
23:16
Поставки оружия и отмена ПДЧ. Итоги саммита НАТО в Вильнюсе для Украины
21:09
Когда выполнит условия. Украина получит приглашение в НАТО – Столтенберг

  • Категории: Мир, Политика, Сказано; Теги: , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Даже зулусам и мамбилу Путин ничего предложить не может — Невзоров»; из категории Мир на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
    • • Дата публикации материала: 23 августа 2023 в 11:51;

    • Корреспондент Александр Невзоров, российский журналист в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Даже зулусам и мамбилу путин ничего соблазнительного предложить не может. Только свое «мудрое руководство», свою гниющую в Украине армию и…".