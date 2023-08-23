Даже зулусам и мамбилу Путин ничего предложить не может — Невзоров
Даже зулусам и мамбилу путин ничего соблазнительного предложить не может. Только свое «мудрое руководство», свою гниющую в Украине армию и дохлую «Луну-25». Да еще и персональную трусость, приклеившую путинский зад к стенке московского бункера. Его страх «приехать лично» (на саммит БРИКС — Ред.) — суперсигнал о том, что Запад как определял правила игры в мире, так и определяет.
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- • Дата публикации материала: 23 августа 2023 в 11:51;
Корреспондент Александр Невзоров, российский журналист в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Даже зулусам и мамбилу путин ничего соблазнительного предложить не может. Только свое «мудрое руководство», свою гниющую в Украине армию и…".