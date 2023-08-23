Навіть зулусам та мамбілу Путін нічого запропонувати не може – Невзоров

Навіть зулусам та мамбілу путін нічого спокусливого запропонувати не може. Тільки своє “мудре керівництво”, свою армію, що гниє в Україні, й дохлу “Луну-25”. Та ще й персональне боягузтво, що приклеїло путінський зад до стінки московського бункера. Його страх “приїхати особисто” (на саміт БРІКС – Ред.) – суперсигнал про те, що Захід як визначав правила гри у світі, так і визначає.