Навіть зулусам та мамбілу Путін нічого запропонувати не може – Невзоров
Навіть зулусам та мамбілу путін нічого спокусливого запропонувати не може. Тільки своє “мудре керівництво”, свою армію, що гниє в Україні, й дохлу “Луну-25”. Та ще й персональне боягузтво, що приклеїло путінський зад до стінки московського бункера. Його страх “приїхати особисто” (на саміт БРІКС – Ред.) – суперсигнал про те, що Захід як визначав правила гри у світі, так і визначає.
Популярно
Новини за темою:
Ви читали новину: «Навіть зулусам та мамбілу Путін нічого запропонувати не може – Невзоров»; з категорії Політика на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 23 Серпня 2023 в 11:51;
Кореспондент Олександр Невзоров, російський журналіст у цій статті розкриває тему новин про те, що "Навіть зулусам та мамбілу путін нічого спокусливого запропонувати не може. Тільки своє “мудре керівництво”, свою армію, що гниє в Україні,…".