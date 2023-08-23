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Навіть зулусам та мамбілу Путін нічого запропонувати не може – Невзоров

Політика 11:51   23.08.2023
Олександр Невзоров
російський журналіст
Навіть зулусам та мамбілу Путін нічого запропонувати не може – Невзоров

Навіть зулусам та мамбілу путін нічого спокусливого запропонувати не може. Тільки своє “мудре керівництво”, свою армію, що гниє в Україні, й дохлу “Луну-25”. Та ще й персональне боягузтво, що приклеїло путінський зад до стінки московського бункера. Його страх “приїхати особисто” (на саміт БРІКС – Ред.) – суперсигнал про те, що Захід як визначав правила гри у світі, так і визначає.

Автор: Олександр Невзоров, російський журналіст
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  • Категорії: Політика, Світ, Сказано; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 23 Серпня 2023 в 11:51;

    • Кореспондент Олександр Невзоров, російський журналіст у цій статті розкриває тему новин про те, що "Навіть зулусам та мамбілу путін нічого спокусливого запропонувати не може. Тільки своє “мудре керівництво”, свою армію, що гниє в Україні,…".