«Врагу будет трудно нас удивить» — глава Укрэнерго о подготовке к атакам РФ

Врагу будет очень трудно нас чем-то удивить после того, как он выпустил 1200 ракет по энергосистеме в прошлом сезоне. Думаю, что мы уже знаем, чего ждать… Украинцы наверняка первыми в мире должны были изобрести определенные виды конструкций и укреплений, которые будут защищать следующей зимой наши объекты от «шахедов», от ракет.