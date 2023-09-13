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«Врагу будет трудно нас удивить» — глава Укрэнерго о подготовке к атакам РФ

Общество 11:35   13.09.2023
Владимир Кудрицкий
глава правления НЭК "Укрэнерго"
«Врагу будет трудно нас удивить» — глава Укрэнерго о подготовке к атакам РФ Фото: пресс-службы НЭК «Укрэнерго»

Врагу будет очень трудно нас чем-то удивить после того, как он выпустил 1200 ракет по энергосистеме в прошлом сезоне. Думаю, что мы уже знаем, чего ждать… Украинцы наверняка первыми в мире должны были изобрести определенные виды конструкций и укреплений, которые будут защищать следующей зимой наши объекты от «шахедов», от ракет.

Автор: Владимир Кудрицкий, глава правления НЭК "Укрэнерго"
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  • Категории: Общество, Сказано, Украина; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 13 сентября 2023 в 11:35;

    • Корреспондент Владимир Кудрицкий, глава правления НЭК "Укрэнерго" в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Врагу будет очень трудно нас чем-то удивить после того, как он выпустил 1200 ракет по энергосистеме в прошлом сезоне. Думаю,…".