«Врагу будет трудно нас удивить» — глава Укрэнерго о подготовке к атакам РФ
Фото: пресс-службы НЭК «Укрэнерго»
Врагу будет очень трудно нас чем-то удивить после того, как он выпустил 1200 ракет по энергосистеме в прошлом сезоне. Думаю, что мы уже знаем, чего ждать… Украинцы наверняка первыми в мире должны были изобрести определенные виды конструкций и укреплений, которые будут защищать следующей зимой наши объекты от «шахедов», от ракет.
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- • Дата публикации материала: 13 сентября 2023 в 11:35;
Корреспондент Владимир Кудрицкий, глава правления НЭК "Укрэнерго" в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Врагу будет очень трудно нас чем-то удивить после того, как он выпустил 1200 ракет по энергосистеме в прошлом сезоне. Думаю,…".