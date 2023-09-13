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“Ворогу буде важко нас здивувати” – голова Укренерго про підготовку до атак РФ

Сказано 11:35   13.09.2023
Володимир Кудрицький
голова правління НЕК "Укренерго"
“Ворогу буде важко нас здивувати” – голова Укренерго про підготовку до атак РФ

Ворогу буде дуже важко нас чимось здивувати після того, як він випустив 1200 ракет по енергосистемі минулого сезону. Думаю, що ми вже знаємо, чого чекати… Українці, напевно, першими у світі повинні були винайти певні види конструкцій і укріплень, які захищатимуть наступної зими наші об’єкти від “шахедів”, від ракет.

Автор: Володимир Кудрицький, голова правління НЕК "Укренерго"
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    • • Дата публікації матеріалу: 13 Вересня 2023 в 11:35;

    • Кореспондент Володимир Кудрицький, голова правління НЕК "Укренерго" у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ворогу буде дуже важко нас чимось здивувати після того, як він випустив 1200 ракет по енергосистемі минулого сезону. Думаю, що…".