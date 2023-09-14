«Если Путин одержит победу, ужасная весть облетит мир» — Борис Джонсон

Если Путин одержит победу – а все, что ему нужно сделать, чтобы заявить о победе – это удержаться по крайней мере на куске территории, которую он захватил с 24 февраля 2022 года, – ужасная весть облетит мир: что это был момент, когда демократии пообещали противостоять автократиям, а мы провалили это. История Украины будет об украинском войске со львиным сердцем, которое предал Запад.