“Якщо Путін здобуде перемогу, жахлива звістка облетить світ” – Борис Джонсон

Якщо Путін здобуде перемогу – а все, що йому потрібно зробити, щоб заявити про перемогу – це втриматися принаймні на шматку території, яку він захопив з 24 лютого 2022 року – жахлива звістка облетить світ: що це був момент, коли демократії пообіцяли протистояти автократіям, а ми провалили це. Історія України буде про українське військо із левиним серцем, яке зрадив Захід.