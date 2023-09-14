“Якщо Путін здобуде перемогу, жахлива звістка облетить світ” – Борис Джонсон
Якщо Путін здобуде перемогу – а все, що йому потрібно зробити, щоб заявити про перемогу – це втриматися принаймні на шматку території, яку він захопив з 24 лютого 2022 року – жахлива звістка облетить світ: що це був момент, коли демократії пообіцяли протистояти автократіям, а ми провалили це. Історія України буде про українське військо із левиним серцем, яке зрадив Захід.
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- • Дата публікації матеріалу: 14 Вересня 2023 в 11:13;
Кореспондент Борис Джонсон, експрем'єр-міністр Великої Британії у цій статті розкриває тему новин про те, що "Якщо Путін здобуде перемогу – а все, що йому потрібно зробити, щоб заявити про перемогу – це втриматися принаймні на…".