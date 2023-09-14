Главная цель Владимира Путина — вернуться в Ялту — Портников
Мы часто спрашиваем себя, каковы настоящие цели Кремля в войне против Украины. Крым? Донбасс? «Новороссия?» Поглощение Украины? Идем к границам СССР в 1991 году? Это лишь промежуточные цели. Главная цель Владимира Путина — вернуться в Ялту к результатам конференции 4–11 февраля 1945 года и последующим соглашениям великих держав… «Восстановить справедливость» значит вернуть Россию к границам 1991 года до распада СССР и восстановить сферу влияния бывшей коммунистической империи.
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- • Дата публикации материала: 14 сентября 2023 в 11:31;
Корреспондент Виталий Портников, журналист в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мы часто спрашиваем себя, каковы настоящие цели Кремля в войне против Украины. Крым? Донбасс? «Новороссия?» Поглощение Украины? Идем к границам…".