Главная цель Владимира Путина — вернуться в Ялту — Портников

Мы часто спрашиваем себя, каковы настоящие цели Кремля в войне против Украины. Крым? Донбасс? «Новороссия?» Поглощение Украины? Идем к границам СССР в 1991 году? Это лишь промежуточные цели. Главная цель Владимира Путина — вернуться в Ялту к результатам конференции 4–11 февраля 1945 года и последующим соглашениям великих держав… «Восстановить справедливость» значит вернуть Россию к границам 1991 года до распада СССР и восстановить сферу влияния бывшей коммунистической империи.