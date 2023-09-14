Головна мета Володимира Путіна – повернутися до Ялти – Портников

Ми часто запитуємо себе, якими є справжні цілі Кремля у війні проти України. Крим? Донбас? “Новоросія?” Поглинання України? Йдемо до кордонів СРСР 1991 року? Це лише проміжні цілі. Головна мета Володимира Путіна — повернутися до Ялти до результатів конференції 4–11 лютого 1945 року та наступних угод великих держав… “Відновити справедливість” означає повернути Росію до кордонів 1991 року до розпаду СРСР і відновити сферу впливу колишньої комуністичної імперії.