НАТО вступит в войну только, когда РФ перейдут границу — Гончаренко
Ни один беспилотник, удар, сбитый самолет не заставит НАТО вступить в войну. Я думаю, что НАТО вступит в войну только, когда российские войска перейдут границу или будет нанесен прямой ракетный удар по территории НАТО… Пишу это, чтобы не было лишних иллюзий. И ожиданий. Эта война только наша. Поэтому ожидать приятной неожиданности не стоит.
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- • Дата публикации материала: 18 сентября 2023 в 11:52;
Корреспондент Алексей Гончаренко, народный депутат Украины в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ни один беспилотник, удар, сбитый самолет не заставит НАТО вступить в войну. Я думаю, что НАТО вступит в войну только, когда…".