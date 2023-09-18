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НАТО вступит в войну только, когда РФ перейдут границу — Гончаренко

Мир 11:52   18.09.2023
Алексей Гончаренко
народный депутат Украины
НАТО вступит в войну только, когда РФ перейдут границу — Гончаренко

Ни один беспилотник, удар, сбитый самолет не заставит НАТО вступить в войну. Я думаю, что НАТО вступит в войну только, когда российские войска перейдут границу или будет нанесен прямой ракетный удар по территории НАТО… Пишу это, чтобы не было лишних иллюзий. И ожиданий. Эта война только наша. Поэтому ожидать приятной неожиданности не стоит.

Автор: Алексей Гончаренко, народный депутат Украины
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  • Категории: Мир, Политика, Сказано, Украина; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 18 сентября 2023 в 11:52;

    • Корреспондент Алексей Гончаренко, народный депутат Украины в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ни один беспилотник, удар, сбитый самолет не заставит НАТО вступить в войну. Я думаю, что НАТО вступит в войну только, когда…".