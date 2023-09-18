НАТО вступит в войну только, когда РФ перейдут границу — Гончаренко

Ни один беспилотник, удар, сбитый самолет не заставит НАТО вступить в войну. Я думаю, что НАТО вступит в войну только, когда российские войска перейдут границу или будет нанесен прямой ракетный удар по территории НАТО… Пишу это, чтобы не было лишних иллюзий. И ожиданий. Эта война только наша. Поэтому ожидать приятной неожиданности не стоит.