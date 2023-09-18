НАТО вступить у війну лише, коли війська РФ перейдуть кордон – Гончаренко

Жоден безпілотник, удар, збитий літак не змусить НАТО вступити у війну. Я думаю, що НАТО вступить у війну лише коли російські війська перейдуть кордон або буде завданий прямий ракетний удар по території НАТО… Пишу це, щоб не було лишніх ілюзій. І очікувань. Ця війна виключно наша. Тому очікувати на приємну несподіванку не варто.