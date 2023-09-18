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НАТО вступить у війну лише, коли війська РФ перейдуть кордон – Гончаренко

Політика 11:52   18.09.2023
Олексій Гончаренко
народний депутат України
НАТО вступить у війну лише, коли війська РФ перейдуть кордон – Гончаренко

Жоден безпілотник, удар, збитий літак не змусить НАТО вступити у війну. Я думаю, що НАТО вступить у війну лише коли російські війська перейдуть кордон або буде завданий прямий ракетний удар по території НАТО… Пишу це, щоб не було лишніх ілюзій. І очікувань. Ця війна виключно наша. Тому очікувати на приємну несподіванку не варто.

Автор: Олексій Гончаренко, народний депутат України
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  • Категорії: Політика, Світ, Сказано, Україна; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 18 Вересня 2023 в 11:52;

    • Кореспондент Олексій Гончаренко, народний депутат України у цій статті розкриває тему новин про те, що "Жоден безпілотник, удар, збитий літак не змусить НАТО вступити у війну. Я думаю, що НАТО вступить у війну лише коли російські…".