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В ООН не может быть «бизнеса как обычно» — Бербок

Мир 11:16   19.09.2023
Анналена Бербок
министр иностранных дел Германии
В ООН не может быть «бизнеса как обычно» — Бербок

Особенно в эти времена, когда российский президент не только атакует европейский мирный порядок, но и Устав ООН, в Организации Объединенных Наций не может быть «бизнеса как обычно»… Несмотря на все кризисы в мире, мы должны не только продвигать Устав ООН, но и вместе отстаивать его.

Автор: Анналена Бербок, министр иностранных дел Германии
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  • Категории: Мир, Политика, Сказано, Украина; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 19 сентября 2023 в 11:16;

    • Корреспондент Анналена Бербок, министр иностранных дел Германии в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Особенно в эти времена, когда российский президент не только атакует европейский мирный порядок, но и Устав ООН, в Организации Объединенных…".