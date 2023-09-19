В ООН не может быть «бизнеса как обычно» — Бербок

Особенно в эти времена, когда российский президент не только атакует европейский мирный порядок, но и Устав ООН, в Организации Объединенных Наций не может быть «бизнеса как обычно»… Несмотря на все кризисы в мире, мы должны не только продвигать Устав ООН, но и вместе отстаивать его.