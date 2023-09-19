В ООН не может быть «бизнеса как обычно» — Бербок
Особенно в эти времена, когда российский президент не только атакует европейский мирный порядок, но и Устав ООН, в Организации Объединенных Наций не может быть «бизнеса как обычно»… Несмотря на все кризисы в мире, мы должны не только продвигать Устав ООН, но и вместе отстаивать его.
Популярно
Новости по теме:
Вы читали новость: «В ООН не может быть «бизнеса как обычно» — Бербок»; из категории Мир на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 19 сентября 2023 в 11:16;
Корреспондент Анналена Бербок, министр иностранных дел Германии в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Особенно в эти времена, когда российский президент не только атакует европейский мирный порядок, но и Устав ООН, в Организации Объединенных…".