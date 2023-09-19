В ООН не може бути “бізнесу як завжди” – Бербок
Особливо в ті часи, коли російський президент не лише атакує європейський мирний порядок, а й Статут ООН, в Організації Об’єднаних Націй не може бути “бізнесу як завжди”… Попри всі кризи у світі, ми повинні не лише просувати Статут ООН, але й разом відстоювати його.
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- • Дата публікації матеріалу: 19 Вересня 2023 в 11:16;
Кореспондент Анналена Бербок, міністерка закордонних справ Німеччини у цій статті розкриває тему новин про те, що "Особливо в ті часи, коли російський президент не лише атакує європейський мирний порядок, а й Статут ООН, в Організації Об’єднаних…".