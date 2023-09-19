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В ООН не може бути “бізнесу як завжди” – Бербок

Політика 11:16   19.09.2023
Анналена Бербок
міністерка закордонних справ Німеччини
В ООН не може бути “бізнесу як завжди” – Бербок

Особливо в ті часи, коли російський президент не лише атакує європейський мирний порядок, а й Статут ООН, в Організації Об’єднаних Націй не може бути “бізнесу як завжди”… Попри всі кризи у світі, ми повинні не лише просувати Статут ООН, але й разом відстоювати його.

Автор: Анналена Бербок, міністерка закордонних справ Німеччини
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  • Категорії: Політика, Світ, Сказано, Україна; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 19 Вересня 2023 в 11:16;

    • Кореспондент Анналена Бербок, міністерка закордонних справ Німеччини у цій статті розкриває тему новин про те, що "Особливо в ті часи, коли російський президент не лише атакує європейський мирний порядок, а й Статут ООН, в Організації Об’єднаних…".