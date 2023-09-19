В ООН не може бути “бізнесу як завжди” – Бербок

Особливо в ті часи, коли російський президент не лише атакує європейський мирний порядок, а й Статут ООН, в Організації Об’єднаних Націй не може бути “бізнесу як завжди”… Попри всі кризи у світі, ми повинні не лише просувати Статут ООН, але й разом відстоювати його.