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Мы больше не передаем оружие Украине — Моравецкий

Мир 11:11   21.09.2023
Матеуш Моравецкий
премьер-министр Польши
Мы больше не передаем оружие Украине — Моравецкий

Украина защищается от зверского российского нападения, и я понимаю эту ситуацию, однако, как я уже сказал, мы защитим нашу страну. Мы больше не передаем оружие Украине, потому что сейчас мы вооружаем Польшу.

Автор: Матеуш Моравецкий, премьер-министр Польши
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  • Категории: Мир, Политика, Сказано, Украина; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 21 сентября 2023 в 11:11;

    • Корреспондент Матеуш Моравецкий, премьер-министр Польши в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Украина защищается от зверского российского нападения, и я понимаю эту ситуацию, однако, как я уже сказал, мы защитим нашу страну.…".