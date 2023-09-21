Мы больше не передаем оружие Украине — Моравецкий
Украина защищается от зверского российского нападения, и я понимаю эту ситуацию, однако, как я уже сказал, мы защитим нашу страну. Мы больше не передаем оружие Украине, потому что сейчас мы вооружаем Польшу.
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- • Дата публикации материала: 21 сентября 2023 в 11:11;
Корреспондент Матеуш Моравецкий, премьер-министр Польши в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Украина защищается от зверского российского нападения, и я понимаю эту ситуацию, однако, как я уже сказал, мы защитим нашу страну.…".