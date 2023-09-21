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Ми більше не передаємо зброю Україні – Моравецький

Політика 11:11   21.09.2023
Матеуш Моравецький
прем'єр-міністр Польщі
Ми більше не передаємо зброю Україні – Моравецький

Україна захищається від звірячого російського нападу, і я розумію цю ситуацію, однак, як я вже сказав, ми захистимо нашу країну. Ми більше не передаємо зброю до України, тому що зараз ми озброюємо Польщу.

Автор: Матеуш Моравецький, прем'єр-міністр Польщі
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  • Категорії: Політика, Світ, Сказано, Україна; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 21 Вересня 2023 в 11:11;

    • Кореспондент Матеуш Моравецький, прем'єр-міністр Польщі у цій статті розкриває тему новин про те, що "Україна захищається від звірячого російського нападу, і я розумію цю ситуацію, однак, як я вже сказав, ми захистимо нашу країну.…".