Ми більше не передаємо зброю Україні – Моравецький
Україна захищається від звірячого російського нападу, і я розумію цю ситуацію, однак, як я вже сказав, ми захистимо нашу країну. Ми більше не передаємо зброю до України, тому що зараз ми озброюємо Польщу.
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- • Дата публікації матеріалу: 21 Вересня 2023 в 11:11;
Кореспондент Матеуш Моравецький, прем'єр-міністр Польщі у цій статті розкриває тему новин про те, що "Україна захищається від звірячого російського нападу, і я розумію цю ситуацію, однак, як я вже сказав, ми захистимо нашу країну.…".