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ВСУ делают то, что должен делать Совет безопасности ООН — Зеленский

Мир 11:30   21.09.2023
Владимир Зеленский
Президент Украины
ВСУ делают то, что должен делать Совет безопасности ООН — Зеленский Фото: пресс-служба ОПУ

Украинские солдаты сейчас своей кровью делают то, что Совет Безопасности ООН должен делать своими голосованиями: останавливают агрессию и защищают принципы Устава ООН. Мне жаль, что Совет Безопасности ООН сейчас – это лишь самая заметная в мире трибуна. Я верю, что ООН способна на большее.

Автор: Владимир Зеленский, Президент Украины
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  • Категории: Мир, Политика, Сказано, Украина; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 21 сентября 2023 в 11:30;

    • Корреспондент Владимир Зеленский, Президент Украины в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Украинские солдаты сейчас своей кровью делают то, что Совет Безопасности ООН должен делать своими голосованиями: останавливают агрессию и защищают принципы…".