ВСУ делают то, что должен делать Совет безопасности ООН — Зеленский

Украинские солдаты сейчас своей кровью делают то, что Совет Безопасности ООН должен делать своими голосованиями: останавливают агрессию и защищают принципы Устава ООН. Мне жаль, что Совет Безопасности ООН сейчас – это лишь самая заметная в мире трибуна. Я верю, что ООН способна на большее.