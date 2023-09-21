ВСУ делают то, что должен делать Совет безопасности ООН — Зеленский
Фото: пресс-служба ОПУ
Украинские солдаты сейчас своей кровью делают то, что Совет Безопасности ООН должен делать своими голосованиями: останавливают агрессию и защищают принципы Устава ООН. Мне жаль, что Совет Безопасности ООН сейчас – это лишь самая заметная в мире трибуна. Я верю, что ООН способна на большее.
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- • Дата публикации материала: 21 сентября 2023 в 11:30;
Корреспондент Владимир Зеленский, Президент Украины в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Украинские солдаты сейчас своей кровью делают то, что Совет Безопасности ООН должен делать своими голосованиями: останавливают агрессию и защищают принципы…".