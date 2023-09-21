ЗСУ роблять те, що має робити Рада безпеки ООН – Зеленський
Фото: пресслужба ОПУ
Українські солдати зараз своєю кров’ю роблять те, що Рада Безпеки ООН має робити своїми голосуваннями: зупиняють агресію та захищають принципи Статуту ООН. Мені шкода, що Рада Безпеки ООН зараз – це лише найбільш помітна у світі трибуна. Я вірю, що ООН здатна на більше.
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- • Дата публікації матеріалу: 21 Вересня 2023 в 11:30;
Кореспондент Володимир Зеленський, Президент України у цій статті розкриває тему новин про те, що "Українські солдати зараз своєю кров’ю роблять те, що Рада Безпеки ООН має робити своїми голосуваннями: зупиняють агресію та захищають принципи…".