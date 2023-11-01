Рано или поздно Путин бросит вызов НАТО — Остин
Путин очень пытается воспользоваться нападением ХАМАС на Израиль, надеясь, что отвлечет наше внимание от Украины и его агрессии. В то же время, он вступил в союз именно с теми элементами, которые пытаются посеять хаос в Израиле… Если Путин добьется успеха, он не остановится на Украине. И если вы прибалтийская страна, вы думаете: «Я следующий». И, знаете ли, я не сомневаюсь, что рано или поздно… он бросит вызов НАТО, и мы окажемся на линии боевого столкновения.
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Мир, Политика, Происшествия, Сказано, Украина; Теги: война, Нато, остин, пентагон, Путин, сша;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Рано или поздно Путин бросит вызов НАТО — Остин»; из категории Мир на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 1 ноября 2023 в 12:17;
Корреспондент Ллойд Остин, министр обороны США в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Путин очень пытается воспользоваться нападением ХАМАС на Израиль, надеясь, что отвлечет наше внимание от Украины и его агрессии. В то…".