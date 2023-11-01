Live
  • Ср 01.11.2023
    • Харьков
  •   +18°С
  • USD 36.28
  • EUR 38.55

Рано или поздно Путин бросит вызов НАТО — Остин

Мир 12:17   01.11.2023
Ллойд Остин
министр обороны США
Рано или поздно Путин бросит вызов НАТО — Остин

Путин очень пытается воспользоваться нападением ХАМАС на Израиль, надеясь, что отвлечет наше внимание от Украины и его агрессии. В то же время, он вступил в союз именно с теми элементами, которые пытаются посеять хаос в Израиле… Если Путин добьется успеха, он не остановится на Украине. И если вы прибалтийская страна, вы думаете: «Я следующий». И, знаете ли, я не сомневаюсь, что рано или поздно… он бросит вызов НАТО, и мы окажемся на линии боевого столкновения.

Автор: Ллойд Остин, министр обороны США
Популярно
Имеют ли россияне успехи в районе Купянска. Информация Сырского
Имеют ли россияне успехи в районе Купянска. Информация Сырского
01.11.2023, 14:12
Историк: «Харьков – первая столица Украины – самый известный советский миф»
Историк: «Харьков – первая столица Украины – самый известный советский миф»
01.11.2023, 11:43
Октябрь на Харьковщине был рекордно теплым. Чего ждать в ноябре – прогноз
Октябрь на Харьковщине был рекордно теплым. Чего ждать в ноябре – прогноз
01.11.2023, 13:51
Сидел возле забора с пьяным отчимом. В Харькове мать потеряла 11-летнего сына
Сидел возле забора с пьяным отчимом. В Харькове мать потеряла 11-летнего сына
01.11.2023, 12:55
Ушли из дома и не вернулись. На Харьковщине ищут двух мужчин
Ушли из дома и не вернулись. На Харьковщине ищут двух мужчин
01.11.2023, 14:41
На Харьковщине задержали мужчин, пытавшихся убить жителя Бучи. Кадры нападения
На Харьковщине задержали мужчин, пытавшихся убить жителя Бучи. Кадры нападения
01.11.2023, 15:21

Новости по теме:

12:17
Рано или поздно Путин бросит вызов НАТО — Остин
10:29
В Харьковском облсовете придумали, чем занять театры, закрытые из-за войны
09:26
Два российских танка подорвались на своих же минах на Харьковщине (видео)
07:24
ПВО работала на Харьковщине, ночью сбили 18 «шахедов» — данные Генштаба
16:10
Новости Харькова под обстрелами и в блэкаут: как работают редакторы

Вы читали новость: «Рано или поздно Путин бросит вызов НАТО — Остин»; из категории Мир на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 1 ноября 2023 в 12:17;

  • Корреспондент Ллойд Остин, министр обороны США в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Путин очень пытается воспользоваться нападением ХАМАС на Израиль, надеясь, что отвлечет наше внимание от Украины и его агрессии. В то…".