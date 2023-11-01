Рано или поздно Путин бросит вызов НАТО — Остин

Путин очень пытается воспользоваться нападением ХАМАС на Израиль, надеясь, что отвлечет наше внимание от Украины и его агрессии. В то же время, он вступил в союз именно с теми элементами, которые пытаются посеять хаос в Израиле… Если Путин добьется успеха, он не остановится на Украине. И если вы прибалтийская страна, вы думаете: «Я следующий». И, знаете ли, я не сомневаюсь, что рано или поздно… он бросит вызов НАТО, и мы окажемся на линии боевого столкновения.