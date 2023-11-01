Рано чи пізно Путін кине виклик НАТО – Остін
Путін дуже намагається скористатися нападом ХАМАС на Ізраїль, сподіваючись, що відверне нашу увагу від України й від його агресії. Водночас він вступив у союз саме з тими елементами, які намагаються посіяти хаос в Ізраїлі… Якщо Путін доб’ється успіху, він не зупиниться на Україні. І якщо ви — прибалтійська країна, ви думаєте: “Я наступний”. І, знаєте, я не сумніваюся, що рано чи пізно… він кине виклик НАТО, і ми опинимося на лінії бойового зіткнення.
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Події, Політика, Світ, Сказано, Україна; Теги: війна, Нато, остин, пентагон, путін, сша;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Рано чи пізно Путін кине виклик НАТО – Остін»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 1 Листопада 2023 в 12:17;
Кореспондент Ллойд Остін, міністр оборони США у цій статті розкриває тему новин про те, що "Путін дуже намагається скористатися нападом ХАМАС на Ізраїль, сподіваючись, що відверне нашу увагу від України й від його агресії. Водночас…".