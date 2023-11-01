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Рано чи пізно Путін кине виклик НАТО – Остін

Події 12:17   01.11.2023
Ллойд Остін
міністр оборони США
Рано чи пізно Путін кине виклик НАТО – Остін

Путін дуже намагається скористатися нападом ХАМАС на Ізраїль, сподіваючись, що відверне нашу увагу від України й від його агресії. Водночас він вступив у союз саме з тими елементами, які намагаються посіяти хаос в Ізраїлі… Якщо Путін доб’ється успіху, він не зупиниться на Україні. І якщо ви — прибалтійська країна, ви думаєте: “Я наступний”. І, знаєте, я не сумніваюся, що рано чи пізно… він кине виклик НАТО, і ми опинимося на лінії бойового зіткнення.

Автор: Ллойд Остін, міністр оборони США
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  • • Дата публікації матеріалу: 1 Листопада 2023 в 12:17;

  • Кореспондент Ллойд Остін, міністр оборони США у цій статті розкриває тему новин про те, що "Путін дуже намагається скористатися нападом ХАМАС на Ізраїль, сподіваючись, що відверне нашу увагу від України й від його агресії. Водночас…".