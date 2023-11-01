Рано чи пізно Путін кине виклик НАТО – Остін

Путін дуже намагається скористатися нападом ХАМАС на Ізраїль, сподіваючись, що відверне нашу увагу від України й від його агресії. Водночас він вступив у союз саме з тими елементами, які намагаються посіяти хаос в Ізраїлі… Якщо Путін доб’ється успіху, він не зупиниться на Україні. І якщо ви — прибалтійська країна, ви думаєте: “Я наступний”. І, знаєте, я не сумніваюся, що рано чи пізно… він кине виклик НАТО, і ми опинимося на лінії бойового зіткнення.