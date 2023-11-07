Чтоб отправлять людей на смерть, нужен кредит доверия — Касьянов о выборах

Выборов не будет. Это хорошо – потому что только гламурных пиар-кампаний нам сейчас не хватает. Это правильно – потому что невозможно организовать честные выборы во время войны, когда лучшие люди воюют, несчастные люди находятся в оккупации, а хитрые скрываются от военкоматов за границей. Это плохо – ведь для того, чтобы отправлять людей на смерть, нужно иметь огромный кредит доверия, которого у власти уже нет.