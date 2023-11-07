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Чтоб отправлять людей на смерть, нужен кредит доверия — Касьянов о выборах

Политика 11:23   07.11.2023
Юрий Касьянов
военнослужащий ВСУ
Чтоб отправлять людей на смерть, нужен кредит доверия — Касьянов о выборах Фото: facebook Юрия Касьянова

Выборов не будет. Это хорошо – потому что только гламурных пиар-кампаний нам сейчас не хватает. Это правильно – потому что невозможно организовать честные выборы во время войны, когда лучшие люди воюют, несчастные люди находятся в оккупации, а хитрые скрываются от военкоматов за границей. Это плохо – ведь для того, чтобы отправлять людей на смерть, нужно иметь огромный кредит доверия, которого у власти уже нет.

Автор: Юрий Касьянов, военнослужащий ВСУ
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  • • Дата публикации материала: 7 ноября 2023 в 11:23;

  • Корреспондент Юрий Касьянов, военнослужащий ВСУ в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Выборов не будет. Это хорошо – потому что только гламурных пиар-кампаний нам сейчас не хватает. Это правильно – потому что…".