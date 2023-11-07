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Щоб відправляти людей на смерть, потрібен кредит довіри – Касьянов про вибори

Політика 11:23   07.11.2023
Юрій Касьянов
військовослужбовець ЗСУ
Щоб відправляти людей на смерть, потрібен кредит довіри – Касьянов про вибори

Виборів не буде. Це добре – бо лише гламурних піар-кампаній нам зараз не вистачає. Це правильно – бо неможливо організувати чесні вибори під час війни, коли найкращі люди воюють, нещасні люди перебувають в окупації, а хитрі ховаються від військкоматів за кордоном. Це погано – адже для того, щоб відправляти людей на смерть, потрібно мати величезний кредит довіри, якої у влади вже немає.

Автор: Юрій Касьянов, військовослужбовець ЗСУ
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  • • Дата публікації матеріалу: 7 Листопада 2023 в 11:23;

  • Кореспондент Юрій Касьянов, військовослужбовець ЗСУ у цій статті розкриває тему новин про те, що "Виборів не буде. Це добре – бо лише гламурних піар-кампаній нам зараз не вистачає. Це правильно – бо неможливо організувати…".