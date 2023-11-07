Щоб відправляти людей на смерть, потрібен кредит довіри – Касьянов про вибори

Виборів не буде. Це добре – бо лише гламурних піар-кампаній нам зараз не вистачає. Це правильно – бо неможливо організувати чесні вибори під час війни, коли найкращі люди воюють, нещасні люди перебувають в окупації, а хитрі ховаються від військкоматів за кордоном. Це погано – адже для того, щоб відправляти людей на смерть, потрібно мати величезний кредит довіри, якої у влади вже немає.