Щоб відправляти людей на смерть, потрібен кредит довіри – Касьянов про вибори
Виборів не буде. Це добре – бо лише гламурних піар-кампаній нам зараз не вистачає. Це правильно – бо неможливо організувати чесні вибори під час війни, коли найкращі люди воюють, нещасні люди перебувають в окупації, а хитрі ховаються від військкоматів за кордоном. Це погано – адже для того, щоб відправляти людей на смерть, потрібно мати величезний кредит довіри, якої у влади вже немає.
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- Категорії: Політика, Сказано, Україна; Теги: війна, выборы, касьянов;
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- • Дата публікації матеріалу: 7 Листопада 2023 в 11:23;
Кореспондент Юрій Касьянов, військовослужбовець ЗСУ у цій статті розкриває тему новин про те, що "Виборів не буде. Це добре – бо лише гламурних піар-кампаній нам зараз не вистачає. Це правильно – бо неможливо організувати…".