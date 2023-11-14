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То, что Дубинский работает на Россию — это не новость — Фурса

Политика 11:27   14.11.2023
Сергей Фурса
инвестиционный банкир
То, что Дубинский работает на Россию — это не новость — Фурса

То, что Дубинский работает на Россию – это не новость. Новость, что россияне дали ему позывной «Буратино». Что ж, точно. Ничего не скажешь. Интересно, Коломойский тогда у них проходит как «Папа Карло» или «Карабас-Барабас»?

Автор: Сергей Фурса, инвестиционный банкир
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  • • Дата публикации материала: 14 ноября 2023 в 11:27;

  • Корреспондент Сергей Фурса, инвестиционный банкир в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "То, что Дубинский работает на Россию – это не новость. Новость, что россияне дали ему позывной «Буратино». Что ж, точно.…".