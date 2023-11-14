Те, що Дубінський працює на Росію – це не новина – Фурса

Те, що Дубінський працює на Росію – то не новина. Новина, що росіяни дали йому позивний “Буратіно”. Що ж, влучно. Нічого не скажеш. Цікаво, то Коломойський тоді у них проходить як “Папа Карло” чи “Карабас-Барабас”?