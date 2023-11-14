Те, що Дубінський працює на Росію – це не новина – Фурса
Те, що Дубінський працює на Росію – то не новина. Новина, що росіяни дали йому позивний “Буратіно”. Що ж, влучно. Нічого не скажеш. Цікаво, то Коломойський тоді у них проходить як “Папа Карло” чи “Карабас-Барабас”?
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- Категорії: Політика, Сказано, Україна; Теги: дубинский, підозра., СБУ, Фурса;
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- • Дата публікації матеріалу: 14 Листопада 2023 в 11:27;
Кореспондент Сергій Фурса, інвестиційний банкір у цій статті розкриває тему новин про те, що "Те, що Дубінський працює на Росію – то не новина. Новина, що росіяни дали йому позивний “Буратіно”. Що ж, влучно.…".