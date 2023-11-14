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Встреча Байдена и Си: нет оснований для надежд — Фесенко

Мир 11:39   14.11.2023
Владимир Фесенко
политолог
Встреча Байдена и Си: нет оснований для надежд — Фесенко

К встрече Байдена и Си нам надо относиться без особых иллюзий. Нет оснований ни для надежд, ни для опасений. Эта встреча не приведет к прекращению войны России против Украины, тем более она не принесет нам справедливого мира.

Автор: Владимир Фесенко, политолог
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  • • Дата публикации материала: 14 ноября 2023 в 11:39;

  • Корреспондент Владимир Фесенко, политолог в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "К встрече Байдена и Си нам надо относиться без особых иллюзий. Нет оснований ни для надежд, ни для опасений. Эта…".