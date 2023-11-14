Встреча Байдена и Си: нет оснований для надежд — Фесенко
К встрече Байдена и Си нам надо относиться без особых иллюзий. Нет оснований ни для надежд, ни для опасений. Эта встреча не приведет к прекращению войны России против Украины, тем более она не принесет нам справедливого мира.
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- Категории: Мир, Политика, Сказано, Украина; Теги: байден, война, встреча, Си Цзиньпин, фесенко;
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- • Дата публикации материала: 14 ноября 2023 в 11:39;
Корреспондент Владимир Фесенко, политолог в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "К встрече Байдена и Си нам надо относиться без особых иллюзий. Нет оснований ни для надежд, ни для опасений. Эта…".