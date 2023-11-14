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Зустріч Байдена та Сі: немає підстав для надій – Фесенко

Політика 11:39   14.11.2023
Володимир Фесенко
політолог
Зустріч Байдена та Сі: немає підстав для надій – Фесенко

До зустрічі Байдена та Сі нам треба ставитись без особливих ілюзій. Немає підстав ані для надій, ні для побоювань. Ця зустріч не призведе до припинення війни Росії проти України, тим більше вона не принесе нам справедливого миру.

Автор: Володимир Фесенко, політолог
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  • • Дата публікації матеріалу: 14 Листопада 2023 в 11:39;

  • Кореспондент Володимир Фесенко, політолог у цій статті розкриває тему новин про те, що "До зустрічі Байдена та Сі нам треба ставитись без особливих ілюзій. Немає підстав ані для надій, ні для побоювань. Ця…".