Низкопробные вбросы стали обыденной реальностью — Березовец о статье «УП»
Фото: telegram Тараса Березовца
«Аналитика», базирующаяся на сомнительных инсайдах, полученных не от классических трех, а одного ненадежного источника, стала правилом. Утверждение о том, что главком Залужный требовал от союзников 400 млрд долларов и 17 млн снарядов — из той же серии базарных слухов, что и якобы прозвище Сырского как «генерал 200″… На этом можно было бы поставить точку, если бы подобные низкопробные вбросы, дезинформирующие общество и партнеров, не стали нашей обыденной реальностью.
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- Категории: Политика, Сказано, Украина; Теги: Березовец, вбросы, Залужный, Зеленский, сырский;
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- • Дата публикации материала: 5 декабря 2023 в 12:00;
Корреспондент Тарас Березовец, пресс-офицер бригады им. Богуна в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "«Аналитика», базирующаяся на сомнительных инсайдах, полученных не от классических трех, а одного ненадежного источника, стала правилом. Утверждение о том, что главком…".