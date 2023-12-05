Низкопробные вбросы стали обыденной реальностью — Березовец о статье «УП»

«Аналитика», базирующаяся на сомнительных инсайдах, полученных не от классических трех, а одного ненадежного источника, стала правилом. Утверждение о том, что главком Залужный требовал от союзников 400 млрд долларов и 17 млн снарядов — из той же серии базарных слухов, что и якобы прозвище Сырского как «генерал 200″… На этом можно было бы поставить точку, если бы подобные низкопробные вбросы, дезинформирующие общество и партнеров, не стали нашей обыденной реальностью.