Низькопробні вкиди стали повсякденною реальністю – Березовець про статтю “УП”
“Аналітика”, що базується на сумнівних інсайдах, отриманих не від класичних трьох, а одного ненадійного джерела, стала правилом. Твердження про те, що главком Залужний вимагав від союзників 400 млрд доларів і 17 млн снарядів – з тої ж серії базарних чуток, що і нібито прізвисько Сирського як “генерал 200″… На цьому можна було б поставити крапку, якби подібні низькопробні вкиди, які дезінформують суспільство і партнерів, не стали нашою буденною реальністю.
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- Категорії: Політика, Сказано, Україна; Теги: Березовец, вбросы, Залужный, Зеленський, сырский;
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- • Дата публікації матеріалу: 5 Грудня 2023 в 12:00;
Кореспондент Тарас Березовець, пресофіцер бригади ім. Богуна у цій статті розкриває тему новин про те, що "“Аналітика”, що базується на сумнівних інсайдах, отриманих не від класичних трьох, а одного ненадійного джерела, стала правилом. Твердження про те, що…".