Низькопробні вкиди стали повсякденною реальністю – Березовець про статтю “УП”

“Аналітика”, що базується на сумнівних інсайдах, отриманих не від класичних трьох, а одного ненадійного джерела, стала правилом. Твердження про те, що главком Залужний вимагав від союзників 400 млрд доларів і 17 млн снарядів – з тої ж серії базарних чуток, що і нібито прізвисько Сирського як “генерал 200″… На цьому можна було б поставити крапку, якби подібні низькопробні вкиди, які дезінформують суспільство і партнерів, не стали нашою буденною реальністю.