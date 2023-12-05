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Низькопробні вкиди стали повсякденною реальністю – Березовець про статтю “УП”

Політика 12:00   05.12.2023
Тарас Березовець
пресофіцер бригади ім. Богуна
Низькопробні вкиди стали повсякденною реальністю – Березовець про статтю “УП”

“Аналітика”, що базується на сумнівних інсайдах, отриманих не від класичних трьох, а одного ненадійного джерела, стала правилом. Твердження про те, що главком Залужний вимагав від союзників 400 млрд доларів і 17 млн снарядів – з тої ж серії базарних чуток, що і нібито прізвисько Сирського як “генерал 200″… На цьому можна було б поставити крапку, якби подібні низькопробні вкиди, які дезінформують суспільство і партнерів, не стали нашою буденною реальністю.

Автор: Тарас Березовець, пресофіцер бригади ім. Богуна
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  • • Дата публікації матеріалу: 5 Грудня 2023 в 12:00;

  • Кореспондент Тарас Березовець, пресофіцер бригади ім. Богуна у цій статті розкриває тему новин про те, що "“Аналітика”, що базується на сумнівних інсайдах, отриманих не від класичних трьох, а одного ненадійного джерела, стала правилом. Твердження про те, що…".