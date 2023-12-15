Путин ошибся сразу же в день «прямой линии» — Портников
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Когда Путин говорил о «халяве, которая скоро закончится» (то есть поддержке Западом Украины), он ошибся в тот же день. Европейский совет принял решение о начале переговоров с Украиной. Ни одна страна не высказалась против того, чтобы переговоры Украины с Европейским союзом начались. Это говорит о том, что поддержка Западом Украины продолжается.
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- Категории: Мир, Политика, Сказано, Украина; Теги: Виталий Портников, прямая линия, Путин;
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- • Дата публикации материала: 15 декабря 2023 в 11:30;
Корреспондент Виталий Портников, журналист в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Когда Путин говорил о «халяве, которая скоро закончится» (то есть поддержке Западом Украины), он ошибся в тот же день. Европейский…".