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Путин ошибся сразу же в день «прямой линии» — Портников

Мир 11:30   15.12.2023
Виталий Портников
журналист
Путин ошибся сразу же в день «прямой линии» — Портников Фото: скриншот

Когда Путин говорил о «халяве, которая скоро закончится» (то есть поддержке Западом Украины), он ошибся в тот же день. Европейский совет принял решение о начале переговоров с Украиной. Ни одна страна не высказалась против того, чтобы переговоры Украины с Европейским союзом начались. Это говорит о том, что поддержка Западом Украины продолжается.

Автор: Виталий Портников, журналист
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  • • Дата публикации материала: 15 декабря 2023 в 11:30;

  • Корреспондент Виталий Портников, журналист в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Когда Путин говорил о «халяве, которая скоро закончится» (то есть поддержке Западом Украины), он ошибся в тот же день. Европейский…".