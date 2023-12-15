Путин ошибся сразу же в день «прямой линии» — Портников

Когда Путин говорил о «халяве, которая скоро закончится» (то есть поддержке Западом Украины), он ошибся в тот же день. Европейский совет принял решение о начале переговоров с Украиной. Ни одна страна не высказалась против того, чтобы переговоры Украины с Европейским союзом начались. Это говорит о том, что поддержка Западом Украины продолжается.