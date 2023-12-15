Путін помилився одразу ж у день “прямої лінії” – Портников

Коли Путін говорив про “халяву, яка скоро закінчиться” (тобто підтримку Заходом України), він помилився того ж дня. Європейська рада ухвалила рішення про початок переговорів з Україною. Жодна країна не висловилася проти того, щоб переговори України з Європейським Союзом розпочалися. Це говорить про те, що підтримка Заходом України продовжується.