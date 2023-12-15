Путін помилився одразу ж у день “прямої лінії” – Портников
Коли Путін говорив про “халяву, яка скоро закінчиться” (тобто підтримку Заходом України), він помилився того ж дня. Європейська рада ухвалила рішення про початок переговорів з Україною. Жодна країна не висловилася проти того, щоб переговори України з Європейським Союзом розпочалися. Це говорить про те, що підтримка Заходом України продовжується.
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- Категорії: Політика, Світ, Сказано, Україна; Теги: Виталий Портников, прямая линия, путін;
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- • Дата публікації матеріалу: 15 Грудня 2023 в 11:30;
Кореспондент Віталій Портников, журналіст у цій статті розкриває тему новин про те, що "Коли Путін говорив про “халяву, яка скоро закінчиться” (тобто підтримку Заходом України), він помилився того ж дня. Європейська рада ухвалила…".