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Путін помилився одразу ж у день “прямої лінії” – Портников

Політика 11:30   15.12.2023
Віталій Портников
журналіст
Путін помилився одразу ж у день “прямої лінії” – Портников

Коли Путін говорив про “халяву, яка скоро закінчиться” (тобто підтримку Заходом України), він помилився того ж дня. Європейська рада ухвалила рішення про початок переговорів з Україною. Жодна країна не висловилася проти того, щоб переговори України з Європейським Союзом розпочалися. Це говорить про те, що підтримка Заходом України продовжується.

Автор: Віталій Портников, журналіст
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  • • Дата публікації матеріалу: 15 Грудня 2023 в 11:30;

  • Кореспондент Віталій Портников, журналіст у цій статті розкриває тему новин про те, що "Коли Путін говорив про “халяву, яка скоро закінчиться” (тобто підтримку Заходом України), він помилився того ж дня. Європейська рада ухвалила…".